Покушение на убийство журналиста Бабченко: Порошенко поблагодарил правоохранителей за блестящую спецоперацию [ Редактировать ]
И буквально только что с Аркадием Бабченко встретился президент Украины. Петр Порошенко заявил, что эта операция помогла предотвратить более масштабный теракт, который спецслужбы РФ готовили на территории Украины и поблагодарил правоохранителей за четкую и слаженную работу.
"Аатака на журналіста, атака з РФ, організатором якої була людина, яка володіє величезним арсеналом зброї, має можливість закладати схрони і організовувати теракти відносно 30 осіб, як були поставлені завдання - це щоб дестабілізувати ситуації. Ми не дали реалізувати цей сценарй. Я дав доручення поставити тобі захист, бо Москва не заспокоїться, немає ілюзій, але ми нарешті навчилися захищати країну", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.
"Мы проговаривали все детали и люди работают и они достойны уважения - я мелкая сошка в этом списке из 30 человек, а люди реально работали, и за это я бы хотел сказать спасибо - спасли мою жизнь и предотвратили более масштабный теракт", - говорит Аркадий Бабченко, журналист.
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