"Так спецоперации не проводят": экс-премьер раскритиковал инсценировку убийства Бабченко [ Редактировать ]
Специальная операция Службы безопасности Украины по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко является сомнительной, заявил экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.
"Я не верю в то, что это была спецоперация. Так спецоперации не проводятся. Если будет заказ - он будет обязательно выполнен. Если был заказ и кто-то сдал эту информацию, то должны быть последующие шаги", - сказал он, передает newsone.ua.
По его словам, это хорошо, что российский журналист остался жил, но спецоперация СБУ вызывает сомнения.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.
Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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