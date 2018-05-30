Специальная операция Службы безопасности Украины по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко является сомнительной, заявил экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

"Я не верю в то, что это была спецоперация. Так спецоперации не проводятся. Если будет заказ - он будет обязательно выполнен. Если был заказ и кто-то сдал эту информацию, то должны быть последующие шаги", - сказал он, передает newsone.ua.

По его словам, это хорошо, что российский журналист остался жил, но спецоперация СБУ вызывает сомнения.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.

30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.

В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.

Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.

Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.