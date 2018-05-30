Во Львове автохам мешал тушить пожар (видео) [ Редактировать ]
Во Львове пожар не получалось потушить из-за припаркованной под домом машины.
Авто заняло часть полосы проезжей части и часть тротуара, что возмутило местных жителей.
"Чайковского, пожар, авто, которое под домом мешает пожарным и на него падает пепел и стекло. Если кто знает, чей автомобиль, попросите забрать", - написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич и опубликовал видео в Facebook.
Ранее автохам перекрыл движение в Киеве на Контрактовой.
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