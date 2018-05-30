Во Львове пожар не получалось потушить из-за припаркованной под домом машины.

Авто заняло часть полосы проезжей части и часть тротуара, что возмутило местных жителей.

"Чайковского, пожар, авто, которое под домом мешает пожарным и на него падает пепел и стекло. Если кто знает, чей автомобиль, попросите забрать", - написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич и опубликовал видео в Facebook.

Ранее автохам перекрыл движение в Киеве на Контрактовой.