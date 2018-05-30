Кортни Лав обвиняют в заказе убийства зятя [ Редактировать ]
Бывший муж дочери легендарных музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав, Фрэнсис Бин Кобейн, заявил, что теща пошла на отчаянные меры, чтобы вернуть знаменитую гитару солиста культовой группы Nirvana.
Так, Исайя Сильва подал иск против Лав, заявляя, что она в июне 2016 наняла группу людей, которые должны были вернуть акустическую гитару Мартин D-18E Кобейна в 1959 году, которую, по словам Сильвы, Фрэнсис Бин Кобейн подарила ему за шесть месяцев до их свадьбы сообщает New York Daily News.
Бывший муж утверждает, что на него напала, избила, ограбила и похитила из собственного дома в Вест-Голливуде группа людей, которые затем пытались убить его.
Сильва также утверждает, что мужчины, ворвались в его дом, назвались полицейскими Лос-Анджелеса.
Ранее в США обнаружили картины Курта Кобейна.
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