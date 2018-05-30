Чиновника из "Укрзализныци" поймали на "откате" [ Редактировать ]
В Запорожье полиция задержала одного из директоров ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" (ЗЭРЗ), входящего в структуру ПАО "Укрзализныця", во время получения от поставщиков 17 тысяч гривен "отката".
"Сотрудники областной Нацполиции задокументировали схему вымогательства должностным лицом ЗЭРЗ и открыли уголовное производство. Известно, что 29 мая он был задержан с поличным во время получения "отката" от поставщиков", - передает сообщение Запорожской областной прокуратуры "Интерфакс-Украина".
"Задержание происходило возле центрального офиса предприятия. Директор, находясь в собственном автомобиле, получил от коммерческой структуры 17 тысяч гривен в качестве "отката", - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, случай получения высокопоставленным лицом ЗЭРЗ неправомерной выгоды, возможно, был не единичным. Имеются данные, что для поставщиков продукции руководитель установил таксу отката в размере 17% суммы сделки.
Решается вопрос о предъявлении злоумышленнику сообщения о подозрении в совершении преступления.
ЗЭРЗ специализируется на ремонте электровозов, тяговых двигателей и якорей, колесных пар. Предприятие ремонтирует подвижной состав для всех управлений железных дорог Украины - Южной, Юго-Западной, Приднепровской, Одесской, Львовской и Донецкой.
Тем временем в Кривом Роге врач брал огромные взятки за бесплатные операции.
по теме
В Кривом Роге врач брал огромные взятки за бесплатные операции
В Кривом Роге задержали врача, который требовал 3 500 долларов взятки за операцию, которая должна быть бесплатной.
Винницкий чиновник требовал обогреватель в качестве взятки
Чиновник Винницкого горсовета требовал и получил взятку в виде отопительной техники.
На Закарпатті прикордонник погорів на хабарі
На хабарі у тисячу доларів погорів прикордонник на Закарпатті. Службовець Мукачівського загону у такий спосіб заробляв на контрабанді.
В НАБУ требуют ускорить рассмотрение коррупции Вячеслава Соболева
Национальное антикоррупционное бюро Украины просят активизировать расследование двух уголовных производств - №52017000000000730 и №52018000000000321 по фактам коррупции и незаконного обогащения депутата Киевского областного совета от партии "Солидарность" Вячеслава Соболева.
В Запорожье в автомобиль бросили "коктейль Молотова"
В Запорожье в припаркованное авто "коктейль Молотова". Загорелась иномарка "Киа".