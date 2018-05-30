В Харькове водитель Volkswagen устроил массовое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Харькове на улице Полевой столкнулись три автомобиля.
Как говорят в сообщении патрульной полиции области, водитель Volkswagen с явными признаками алкогольного опьянения (тест показал наличие в крови 2,54 промилле алкоголя) не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Ford и ВАЗ-2109.
В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции составили админпротоколы за езду в нетрезвом виде и нарушение ПДД.
Ранее стали известны результаты экспертизы Зайцевой.
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