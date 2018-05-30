В Харькове на улице Полевой столкнулись три автомобиля.

Как говорят в сообщении патрульной полиции области, водитель Volkswagen с явными признаками алкогольного опьянения (тест показал наличие в крови 2,54 промилле алкоголя) не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Ford и ВАЗ-2109.

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции составили админпротоколы за езду в нетрезвом виде и нарушение ПДД.

Ранее стали известны результаты экспертизы Зайцевой.