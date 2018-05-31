Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось предупредить заказное убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, организаторами которого оказались спецслужбы России.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативникам спецслужбы удалось установить, что подготовка террористического акта относительно Бабченко является лишь одним элементом операции российских спецслужб.

По словам представителей спецслужбы, операция российских спецслужб в целом является нацеленной на физическое уничтожение граждан России, которые из-за своих политических убеждений были вынужденны покинуть территорию страны и сейчас проживают в Украине или государствах Евросоюза.

Подчеркивается, что прежде всего российские спецслужбы намерены ликвидировать общественных активистов и журналистов, которые публично критикуют действующую власть России.

"Цинизм российских "чекистов" дошел до того, что уже через час после первого информационного сообщения о покушении на жизнь Бабченко следственный комитет России возбудил уголовное дело, также россияне потребовали от Украины скорейшего расследования убийства российского гражданина", в том числе на заседании Совбеза ООН", - подчеркивал во время брифинга глава ведомства Василий Грицак.

В итоге украинским силовикам удалось установить, что "для реализации этого циничного плана спецслужбы России завербовали гражданина Украины Г., который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

Организатор покушения на Бабченко должен был нелегально закупить на средства российских спецслужб оружие и боеприпасы

"Кроме денег, организатор преступления получил от спецслужб РФ и передал исполнителю через месседжер досье на Аркадия Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включительно с персональными данными относительно самого Бабченко, жены, родителей и детей, номера их телефонов и банковские счета, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные. Также российские спецслужбы поставили еще одну задачу для организатора: нелегально закупить на средства российских спецслужб оружие и боеприпасы из района проведения АТО, а также организовать схроны на территории Киевского региона", - уверяют в СБУ.

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что в конце концов их сотрудникам во время спецоперации удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку этого дерзкого преступления со стороны российских спецслужб.

"Было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины", - отметил Василий Грицак.

Следователи СБУ подготовили подозрение организатору преступления в пособничестве на заказ российских спецслужб к совершению террористического акта, применение оружия, совершение взрыва и иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения, которые могли привести к гибели человека.

Продолжается досудебное следствие.

Также в СБУ обнародовали фрагмент разговора между заказчиком и исполнителем "убийства" Аркадия Бабченко. В частности, на кадрах запечатлен момент передачи денег.

Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.

30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.

В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.

Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.

Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

Тем временем международная негосударственная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение этой спецоперацией СБУ. Позже возмущение выразили и в ОБСЕ.

Президент Украины лично встретился с журналистом Аркадием Бабченко и поблагодарил его и правоохранителей за проведенную спецоперацию.