Сегодня 151-й день года по григорианскому календарю - до окончания года осталось 214 дней.

31 мая под эгидой ВОЗ проводится Всемирный день без табака, мероприятия которого направлены на пропаганду отказа людей от курения.

Также сегодня Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и Всемирный день борьбы с неравенством. А все светловолосые люди 31 мая отмечают Всемирный день блондинок.

Католическая церковь чествует праздник Тела и Крови Христовых (евхаристии), который ежегодно отмечается в следующий четверг после Троицы.

В народе 31 мая отмечается день Федота Овсянника и Семи дев. В этот день следили за дубовой листвой и сеяли лен.

Главная примета: если на дубах развернулись листья - будет хороший урожай яровых, а если листья с дуба начинали падать - год будет голодным.

День ангела празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Исаак, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федот, Юлиан, Юлия.

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