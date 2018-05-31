Инсценировка убийства Бабченко надолго "убьет" доверие к СБУ - Пентагон [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
Экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил о возможных негативных последствиях инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Ведь отныне люди будут колебаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой", - сказал Карпентер.
По его словам, Россия несомненно будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации, а это особенно опасно во время, когда доверие к медиа в мире падает.
"Если это был единственный способ, чтобы сохранить жизнь человека и поймать потенциального убийцу, тогда эта ситуация имеет какую-то меру оправдания. Но надо задаться вопросом. И очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук", - сказал Карпентер.
Эксперт также выразил надежду, что украинские спецслужбы в результате этой спецоперации действительно собрали достаточно доказательств против заказчиков и исполнителей преступления.
Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.
Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
Тем временем международная негосударственная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение этой спецоперацией СБУ. Позже возмущение выразили и в ОБСЕ.
Президент Украины лично встретился с журналистом Аркадием Бабченко и поблагодарил его и правоохранителей за проведенную спецоперацию.
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