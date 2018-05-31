Вблизи российского города Тверь в результате страшного ДТП погиб трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель трумфатор первенств Европы по гиревому спорту Иван Мартиневич. Мужчине было 30 лет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минспорта Омской области.

"Рано утром, около 3:30, под Тверью машина, в которой ехал Иван Мартиневич, врезалась в грузовик, стоявший на обочине. Что произошло, пока неизвестно. Возможно, водитель заснул за рулем", – говорится в сообщении.

Как пишет "Газета.Ру", спортсмен из соревнований в Санкт-Петербурге, где взял "бронзу", решил на машине добраться до Москвы, откуда должен был лететь в родной Омск.

По информации "НГС Омск", в машине находились еще несколько человек, которые, вероятно, пострадали.

Отмечается, что чемпион погиб на месте, еще до приезда "скорой".

В Омск тело Ивана Мартиневича доставит его брат, а похоронят гиревика в его родном селе Хохлово Саргатского района Омской области, где он родился.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, что чемпионка Европы по плаванию умерла в 33 года.