В России в жутком ДТП погиб многократный чемпион [ Редактировать ]
Вблизи российского города Тверь в результате страшного ДТП погиб трехкратный чемпион мира и четырехкратный победитель трумфатор первенств Европы по гиревому спорту Иван Мартиневич. Мужчине было 30 лет.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минспорта Омской области.
"Рано утром, около 3:30, под Тверью машина, в которой ехал Иван Мартиневич, врезалась в грузовик, стоявший на обочине. Что произошло, пока неизвестно. Возможно, водитель заснул за рулем", – говорится в сообщении.
Как пишет "Газета.Ру", спортсмен из соревнований в Санкт-Петербурге, где взял "бронзу", решил на машине добраться до Москвы, откуда должен был лететь в родной Омск.
По информации "НГС Омск", в машине находились еще несколько человек, которые, вероятно, пострадали.
Отмечается, что чемпион погиб на месте, еще до приезда "скорой".
В Омск тело Ивана Мартиневича доставит его брат, а похоронят гиревика в его родном селе Хохлово Саргатского района Омской области, где он родился.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Напомним, что чемпионка Европы по плаванию умерла в 33 года.
по теме
ДТП в Будапеште: в венгерских больницах остались 8 украинцев
Трагедия произошла по дороге в аэропорт Ференца Листа. Двухэтажный автобус врезался в металлическую конструкцию, ограничивающую высоту транспорта. Верхнюю часть - снесло полностью. 28 пассажиров получили травмы.
В Харькове водитель Volkswagen устроил массовое ДТП (фото)
В Харькове на улице Полевой столкнулись три автомобиля.
ДТП у Будапешті: угорські лікарі продовжують боротися за життя постраждалих українців
ДТП сталася два дні тому, неподалік аеропорту Ференца Ліста. Двоповерховий автобус врізався в металеву конструкцію, що обмежує висоту транспорту. Дах повністю знесло. Більшість людей отримали забої та травми голови.
Авария в Будапеште: полиция назвала имя главного виновника
Водителя автобуса, который вез украинских туристов в аэропорт Будапешта, считают главным виновником катастрофы. Ему 52 года. И предположительно, он не был пьян
В Одесской области микроавтобус протаранил пассажирский поезд
Водитель микроавтобуса Nissan проигнорировал световые и звуковые сигналы и выехал на переезд. Поезд, который двигался со скоростью 115 километров в час - не успел затормозить и сбил микроавтобус. В салоне было пятеро пассажиров.