Кишинев и Тирасполь в ходе переговоров в Риме в формате "5+2" подписали протокол, регулирующий приоритетные вопросы между Приднестровьем и Молдовой.

Об этом рассказал специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, посол Франко Фраттини, сообщает "Укринформ".

"Договоренности (между Кишиневом и Тирасполем) и их дальнейшая реализация на принципах взаимной ответственности стали новой нормой процесса приднестровского урегулирования. Протокол, подписанный сторонами, дает мне уверенность в том, что договоренности по приоритетным вопросам, которые остались, связанные с телекоммуникациями, криминальными делами и свободой передвижения, будут достигнуты сторонами до конца года, если не раньше", - отметил Фраттини.

По его словам, "обязательства завершить работу над всеми аспектами "пакета из восьми пунктов" еще больше укрепляет доверие и делает этот год историческим для процесса урегулирования и непосредственно для Кишинева и Тирасполя".

Накануне президент Молдовы заявил, что хочет "диктатуру как в Беларуси".