На Донбассе возле патруля ОБСЕ прогремел взрыв [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Вблизи Петровского на расстоянии менее 300 метров от патруля участников специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе произошел взрыв.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"30 мая в 10:22 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению камеры СММ, расположенному за пределами участка разведения сил и средств в районе н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка)", - говорится в сообщении.
Затем, в 10:58, члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми и услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200-300 метрах к юго-юго-западу.
По оценке СММ, взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины.
"Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в Донецке", - говорится в сообщении.
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