Вблизи Петровского на расстоянии менее 300 метров от патруля участников специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе произошел взрыв.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"30 мая в 10:22 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к местонахождению камеры СММ, расположенному за пределами участка разведения сил и средств в районе н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка)", - говорится в сообщении.

Затем, в 10:58, члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми и услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200-300 метрах к юго-юго-западу.

По оценке СММ, взрыв произошел в результате разрыва 82-мм минометной мины.

"Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в Донецке", - говорится в сообщении.

Накануне боевики обстреляли наблюдателей ОБСЕ.