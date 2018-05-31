Порошенко відвідав "Книжковий арсенал" [ Редактировать ]
Уже восьмий за ліком : "Книжковий арсенал" відкрився напередодні в Києві. На Міжнародний фестиваль прийшов Петро Порошенко з дружиною Мариною. Президентське подружжя відвідало майже всі стенди і поспілкувалося з видавцями та учасниками заходу. Звісно, купили книжкові новинки. Не минулося і без селфі з гостями форуму.
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