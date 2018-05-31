Росія відмовляється звільняти українців зі своїх тюрем. Про це повідомила представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Київ запропонував передати 23 засуджених росіян в обмін на ув'язнених українців.

У відповідь Росія заявила, що вона - не є учасником конфлікту, тож питання звільнення у Мінську обговорювати не може. Також Геращенко наголосила, що звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріша з вимогою негайно побувати у в'язницях на окупованих територіях, щоб відвідати українців.