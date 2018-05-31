В США, в штате Южная Каролина акула попалась на удочку и десять минут таскала за собой лодку рыбака, сообщает UPI.

Майк Качман поехал на рыбалку вместе со своим знакомым - Робом Бирчмейером. Когда тот подцепил акулу, он стал снимать происходящее со своей лодки. Позднее мужчина выложил ролик в Facebook.

По словам автора видео, хищная рыба около десяти минут буксировала каяк Бирчмейера. Затем она вырвалась и уплыла. Качман отметил, что из-за акул плохо клевали форель и элопсы.

"Но мы все равно нашли несколько и прекрасно провели время", - добавил он.

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