Акула утащила рыбака вместе с лодкой (видео) [ Редактировать ]
В США, в штате Южная Каролина акула попалась на удочку и десять минут таскала за собой лодку рыбака, сообщает UPI.
Майк Качман поехал на рыбалку вместе со своим знакомым - Робом Бирчмейером. Когда тот подцепил акулу, он стал снимать происходящее со своей лодки. Позднее мужчина выложил ролик в Facebook.
По словам автора видео, хищная рыба около десяти минут буксировала каяк Бирчмейера. Затем она вырвалась и уплыла. Качман отметил, что из-за акул плохо клевали форель и элопсы.
"Но мы все равно нашли несколько и прекрасно провели время", - добавил он.
Напомним, леопард съел ребенка сотрудницы национального парка.
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