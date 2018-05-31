У зоопарку Франкфурта показали дитинчат азійського лева [ Редактировать ]
У зоопарку Франкфурта відвідувачам уперше показали трійко дитинчат азійського лева. Хвостата компанія з'явилася на світ півтора місяця тому у самиці Заріни. Хоча це - її перше потомство, левиця доглядає за малечею, мов досвідчена мати. Невдовзі на дитинчат чекає огляд ветеринара, тоді і визначать їхню стать. Цей вид левів у дикій природі трапляється лише в Індії.
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