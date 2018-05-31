У Флориді кран впав на житлові будинки [ Редактировать ]
В американському місті Лаудергілл, у штаті Флорида, на житлові будинки впав підйомний кран. Двох людей поранено - це місцевий мешканець і робітник, який керував краном. Зачепило щонайменше 2 будинки. За даними ЗМІ, за допомогою цього крана мали полагодити обірвані електричні дроти. Чому він упав - з'ясовують.
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