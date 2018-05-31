На дамбі ДніпроГЕСу мало не втопилися діти (відео) [ Редактировать ]
Драматична історія зі щасливим фіналом. У Запоріжжі дві шестирічні дівчинки - мало не втопились у Дніпрі, гуляючи біля греблі ДніпроГЕСу. Як діти опинилися там самі, та хто прийшов їм на допомогу - дивіться далі.
У цій лікарні шестирічна Даша - більше тижня. Привезли її - разом із подружкою.
"Одна девочка была в сознании, ей было трудно дышать. После оказания помощи и кислородо терапии состояние улучилось. Вторая девочка, она была без сознания. Она самостоятельно не могла адекватно душать", - говорить Олена Бахтіна, лікар-реаніматолог дитячої лікарні № 5 Запоріжжя.
Винні - дитячі пустощі. Дівчатка гуляли неподалік греблі Дніпрогесу. Що було далі, Даша не каже. Соромиться. Історію переказують сусідки з палати.
"Она спустилась по ступенькам, и на последней ступеньке она поскользнулась и упала головой вниз. Потом Даша бросилась ее спасать. И она тоже упала и начала захлебываться", - говорить Юля, подружка.
Цю місцину - полюбляють рибалки. Та на допомогу пдівчатам ніхто з них не кинувся. Першими рятувати дівчат прибігли інші діти.
"Мы как только увидели, мы кричали помогите. Помогите. Соня мне сказала, побежать за удочкой, я побежал. Мы им пытались дать", - говорить Дмитро Гвоздєв, очевидець.
Пірнути у воду за дівчатами наважився лише один чоловік. Розповідає, поки добіг до місця пригоди, діти вже були під водою. То ж шукати їх прийшлось навпомацки. Каже - стали у нагоді курси водолаза.
"А вторую я нырял, нырял, ну так и я ее не нашел. Когда вышел чуть на берег, спросил, где вы видели в последний раз ее. Они показали, приблизительно. Нырнул. Хорошо что девочка была в розовом платьечке и ее так быстро нашел", - говорить Віталій Бут, рятівник.
Вже на суші повернути до життя дітей допомагали інші небайдужі.
"Я думаю що цей сміливий вчинок Віталія, та секунда, в яку він ризикнув власним життям, подарувала йому дві похресниці, дві дитячі, два дитячих життя", - говорить Юлія Баришева, помічник начальника ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Усіх, хто причетний до порятунку дітей, рятувальники обіцяють віддячити. А Віталія номінувати на звання - героя-рятувальника року.
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