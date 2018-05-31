Все мы разные, но знак зодиака наделяет нас определенными качествами. И это касается не только характера. Есть черты внешнего вида, наиболее красивые у каждого из знаков. Об этом пишет Единственные.

Овен

У Овнов самая красивая часть тела - брови. Это своенравные люди с целой гаммой эмоций, которые смотрятся органично с густыми, яркими бровями.

Телец

У Тельцов чаще всего мягкие, пухлые, чувственные губы. Этому знаку зодиака не стоит бояться ярких помад, именно акцент на губах сделает их лицо ярким и приалекательным.

Близнецы

Близнецам повезло с формой и кожей лица. Это почти всегда белая, мягкая кожа с незаметными порами, которая долго отсается свежей и молодой.

Такое лицо не стоит прятать за длинными челками и тонной косметики.

Рак

Рак - один из самых женственных знаков зодиака, потому даже у самых спортивных девушек-раков всегда остается небольшой животик.

Он смотрится здоровым и сексуальным, потому чем избавляться от того, чем наделила девушек-раков природа, им лучше принять это достоинство и заняться, например, танцем живота.

Лев

Достаточно вспомнить, как выглядит лев, чтобы понять: достоинство этого знака зодиака - шевелюра. Девушкам этого знака идут пышные прически.

Дева

Девам повезло с кожей. Она красива и светлой, и смуглой, не склонна к аллергиям, высыпаниям и преждевременному старению.

Весы

Главное оружие женщин-весов - ягодицы. Они хороши сами по себе, но если добавить немного спорта, мужчины вокруг окончательно потеряют голову.

Скорпион

Неудивительно, что у самого сексуального из знаков зодиака привлекательная часть тела - грудь.

Стрелец

Это благородный знак зодиака. А потому особого очарования ему придает красивая осанка. Всегда следи за ровной спиной и будешь неотразима.

Козерог

У козерогов самые стройные и сексуальные ноги: длинные подтянутые и сильные. Этим знакам зодиака легче всего даются такие виды спорта, как бег, или фитнес.

Водолей

А у девушек-водолеев самые красивые ступни и ладони: пятки мягкие, ногти крепкие и здоровые, кожа рук долго остается шелковистой и не склонна к сухости.

Рыбы

Глаза - зеркало души. А у рыб еще и самая выразительная часть тела. Эти девушки точно знают, как затянуть мужчину в омут одним только взглядом.

Читайте также, какие знаки зодиака самые избалованные.