Самые привлекательные части тела по знакам зодиака [ Редактировать ]
Все мы разные, но знак зодиака наделяет нас определенными качествами. И это касается не только характера. Есть черты внешнего вида, наиболее красивые у каждого из знаков. Об этом пишет Единственные.
Овен
У Овнов самая красивая часть тела - брови. Это своенравные люди с целой гаммой эмоций, которые смотрятся органично с густыми, яркими бровями.
Телец
У Тельцов чаще всего мягкие, пухлые, чувственные губы. Этому знаку зодиака не стоит бояться ярких помад, именно акцент на губах сделает их лицо ярким и приалекательным.
Близнецы
Близнецам повезло с формой и кожей лица. Это почти всегда белая, мягкая кожа с незаметными порами, которая долго отсается свежей и молодой.
Такое лицо не стоит прятать за длинными челками и тонной косметики.
Рак
Рак - один из самых женственных знаков зодиака, потому даже у самых спортивных девушек-раков всегда остается небольшой животик.
Он смотрится здоровым и сексуальным, потому чем избавляться от того, чем наделила девушек-раков природа, им лучше принять это достоинство и заняться, например, танцем живота.
Лев
Достаточно вспомнить, как выглядит лев, чтобы понять: достоинство этого знака зодиака - шевелюра. Девушкам этого знака идут пышные прически.
Дева
Девам повезло с кожей. Она красива и светлой, и смуглой, не склонна к аллергиям, высыпаниям и преждевременному старению.
Весы
Главное оружие женщин-весов - ягодицы. Они хороши сами по себе, но если добавить немного спорта, мужчины вокруг окончательно потеряют голову.
Скорпион
Неудивительно, что у самого сексуального из знаков зодиака привлекательная часть тела - грудь.
Стрелец
Это благородный знак зодиака. А потому особого очарования ему придает красивая осанка. Всегда следи за ровной спиной и будешь неотразима.
Козерог
У козерогов самые стройные и сексуальные ноги: длинные подтянутые и сильные. Этим знакам зодиака легче всего даются такие виды спорта, как бег, или фитнес.
Водолей
А у девушек-водолеев самые красивые ступни и ладони: пятки мягкие, ногти крепкие и здоровые, кожа рук долго остается шелковистой и не склонна к сухости.
Рыбы
Глаза - зеркало души. А у рыб еще и самая выразительная часть тела. Эти девушки точно знают, как затянуть мужчину в омут одним только взглядом.
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