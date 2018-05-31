У Хмельницькому розпочалися змагання кінологів

Вірні і непідкупні, а ще вміють розуміти без слів. Це все про собак. В Хмельницькому розпочались міжнародні змагання кінологів та їхніх вихованців. Екзамени складали німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори-ретрівери та спаніелі митних служб з девяти країн світу.