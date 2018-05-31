У Белграді народився бізон-альбінос [ Редактировать ]
У зоопарку Белграда народилося дитинча рідкісного білого бізона. Дівчинка чудово почувається і більшість часу проводить зі своїми батьками. За словами доглядачів, це вперше американські білі бізони дали потомство у неволі в Європі.
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