Українські дизайнери дали "майстер-клас" для вихованців школи-інтернату [ Редактировать ]
Не боятися майбутнього вчать українські дизайнери дітей із неблагополучних родин. Хлопцям та дівчатам дали майстер-класи з крою та шиття, а ще розказали - як власноруч пошита сукня може стати квитком у доросле життя. Поліна Спасенко - про благодійний проект "Перша професія".
Зазвичай тут народжуються нові моделі одного з українських брендів одягу. Але зараз експериментальний цех перетворився на класну кімнату.
"Виберемо зараз - з чого ми будем кроїть, який вам колір подобається".
Столичні модельєри та кравчині проводять урок для вихованців Добровеличківської школи-інтернату.
"Для того, щоб така сукня перетворилася з лекала на готовий виріб і потрапила до магазину, на виробництві потрібен майже рік. Дівчат же вчать це робити самостійно і швидко".
Марині знадобилося менш як півгодини, щоб пошити собі спідничку.
"Ось я оверлком це, а це в же на машинці. Мені спеціалісти показали, як правильно".
Сукню, в якій прийшла на урок, дівчинка теж зшила власноруч. Юній кравчині - 14. Вона вже знає, ким буде, коли закінчить інтернат.
"Модельєром. Тому що мені більш це дається. Ми вже з дівчатами розібрали собі тканину і вже придумали, що собі будемо шити", - говорить Марина Іщенко, вихованка Добровеличківської школи-інтернату.
Разом з Мариною навчаються хлопці та дівчата з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей. Для багатьох із них - питання подальшого навчання і працевлаштування - доволі болюче. Держпрограми професійного навчання для вихованців інтернатів в Україні не існує.
"Це наша спроба допомогти дітям з інтернатів не боятися безробітного майбутнього поза стінами інтернатів. В нас є гуртки столярні, візаж, швейні, кулінарні", - говорить Ірина Плешакова, куратор програми "Перша професія" ГО "Освіторія".
Один з таких гуртків працює і в Добровеличківському інтернаті. З тканиною та обладнанням допомогли українські бренди одягу.
"Не уявляєте, як нас це надихає. Вони бачать річ наприклад, але вони не знають, що за цим стоїть і коли вони бачать, мені здається, у них просто світ стає ширшим", - говорить Тетяна Іщук, директор з розвитку української швейної фабрики.
Наразі в українських інтернатах працює уже 14 профгуртків. Протягом року благодійники хочуть відкрити ще 6.
по теме
Сергей Каплин и национальная платформа "Женщины за Мир" требуют принять программу преодоления демографического кризиса
Украинские женщины требуют принять государственную программу преодоления демографического кризиса и стимулирования рождаемости. Многодетные мамы, лидеры общественных организаций, эксперты сегодня собрали "Совет матерей". И провели его именно на Донбассе, где проблем сейчас больше всего. Что обсуждали?
В школах Киева заканчивается запись для первоклассников
Подать документы на первоочередное зачисление детей в первые классы можно еще в четверг, 31 мая.
"Жінки за Мир" вимагають відновити пільги родинам з дітьми
Активістки вимагають від урядовців ухвалення державної програми подолання демографічної кризи та стимулювання народжуваності. А також статтю в бюджеті 2019 року із реальним підвищенням виплат при народженні дитини.
Минздрав отрицает смерти детей от вакцин
Министерство здравоохранения Украины опубликовало разъяснение по этому поводу заявления о смертности детей во время вакцинации.
На заседании комитета соцполитики ВРУ обсудили проблемы матерей Донбасса
Как помочь детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе, - решали сегодня в парламенте. Там прошло заседание Рады матерей Украины при комитете соцполитики. На него пригласили многодетных мам, волонтеров и лидеров общественных организаций.