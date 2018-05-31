В четверг, 31 мая, Ани Лорак представила клип на новую песню "Сумасшедшая". Песня веселая, мелодичная, зажигательная, мгновенно окунет в атмосферу летних дней, невероятных приключений и бесконечного счастья.

"Сумасшедшая" посвящается всем влюбленным, людям авантюристам по жизни, тем, кто открыт к приключениям и умеют брать от каждого нового дня все самое лучшее. И конечно же, не обошлось без красивой истории любви, о которой мечтают многие девушки. Я желаю всем обязательно влюбиться этим летом.

Режиссером нового видео стал Станислав Морозов, с которым Ани Лорак работает впервые.

Команда собралась в Греции, на живописном острове Крит, чтобы воплотить задуманную сценарием историю в жизнь. Локация была выбрана неслучайно.

Крит даже в греческой мифологии был всегда окутан пеленой любовных драм и романтических историй. А природа острова поражает, вдохновляет и влюбляет с первого взгляда.

Напомним, что ранее подписчики назвали Ани Лорак "старой уткой".