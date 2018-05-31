В четверг, 31 мая, в Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП. Автомобиль Mercedes E-class снес дорожный знак и врезался в стелу MсDonalds. Авария случилась около 05:30. Об этом сообщает Информатор.

По словам патрульных, Mercedes ехал по Броварскому проспекту в сторону центра. По неизвестным причинам, водитель вылетел с проезжей части и протаранил стелу фастфуда, которая указывала на заезд на MacDrive.

От удара у машины заблокировалось колесо. Из-за этого автомобиль проскользил еще около 100 метров и остановился. На месте аварии разбросаны осколки машины и указателя. Также выезжали медики, однако пассажир-девушка от госпитализации отказалась.

Водителя Mercedes возили на медицинское освидетельствование. К сожалению, полицейские отказались комментировать результат анализов. На месте работала патрульная полиция и "скорая".

Напомним, что в Киеве за рулем автобуса умер водитель.