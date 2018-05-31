С 21 по 27 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случаев заболевания корью.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, заболели 522 взрослых и 812 детей.

Отмечается, что остановить вспышку кори в стране может только иммунизация. На данный момент вакцина против кори есть во всех регионах Украины.

В Минздраве уточнили, что с начала текущего года корью заболели 18144 человек - 7378 взрослых и 10766 детей. За это время от осложнений кори умерло девять человек: шесть детей и трое взрослых.

Больше всего заболевших во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в Киеве.

Напомним, количество заболевших школьников значительно возросло.