Корь в Украине: количество заболевших быстро увеличивается [ Редактировать ]
С 21 по 27 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случаев заболевания корью.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, заболели 522 взрослых и 812 детей.
Отмечается, что остановить вспышку кори в стране может только иммунизация. На данный момент вакцина против кори есть во всех регионах Украины.
В Минздраве уточнили, что с начала текущего года корью заболели 18144 человек - 7378 взрослых и 10766 детей. За это время от осложнений кори умерло девять человек: шесть детей и трое взрослых.
Больше всего заболевших во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в Киеве.
Напомним, количество заболевших школьников значительно возросло.
по теме
Корь в Украине: "под ударом" оказались взрослые
Растет количество случаев заболевания корью среди взрослых.
Минздрав отрицает смерти детей от вакцин
Министерство здравоохранения Украины опубликовало разъяснение по этому поводу заявления о смертности детей во время вакцинации.
На заседании комитета соцполитики ВРУ обсудили проблемы матерей Донбасса
Как помочь детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе, - решали сегодня в парламенте. Там прошло заседание Рады матерей Украины при комитете соцполитики. На него пригласили многодетных мам, волонтеров и лидеров общественных организаций.
Корь в Украине: за неделю заболели более полутора тысяч человек
Вспышка кори в Украине продолжается.
Обстрел Троицкого: известны ужасающие подробности
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).