Все больше украинских туристов ездят в Израиль и тех, кто парит, интересует вопрос: "Можно ли брать с собой электронную сигарету?". Парить в Израиле разрешено, хотя в последнее время и есть предпосылки, что в скором времени будут введены ограничения.

Вейпинг разнообразен, модели отличаются по типам. Цены тоже разные, например, цена на бокс мод начинается от 800 грн, а "егошки" от 300 грн. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей парильщика.

Израиль – популярная для украинцев страна для туристов. Можно ли брать с собой бокс мод?

В Израиле нет запрета на использование бокс модов (или других), электронных сигарет. Также нет запрета на продажу, рекламу и парение в общественных местах.

Конечно, некоторые представители израильской власти с критикой относятся к тому, что нет запретов. Например, Министерство образования в Израиле ввело неформальный запрет в апреле 2018 года на использования электронных сигарет в школах.

Но Министерство здравоохранения показало себя некомпетентным в решении проблемы курения. Некомпетентность проявилась в докладе, опубликованным министерством, в котором повторно (ранее чиновники уже об этом заявляли, но, вероятно, забыли или просто решили повторить еще раз), что нужно е-сигарету приравнять к обычной на законодательном уровне со всеми вытекающими ограничениями.

Израильские курильщики составляют 19-23% взрослого населения.

Как в Украине?

В Украине количество вейперов ежегодно увеличивается на несколько сотен тысяч и только в марте 2017 года составляло более 600 тысяч человек (согласно данным Киевского института социологии и украинского госстата). Около 35% - парильщики в возрасте 18-30 лет, остальные – старше 30 лет. Это говорит о том, что в Украине вейпинг популярен потому что это эффективный способ бросить курить.

Что же касается украинских туристов, которые уже успели перейти на пар, им интересен вопрос, можно ли брать с собой в самолет или отпуск электронную сигарету, бок мод и другие вейп-продукты. Для ответа следует обратить внимание на 2 фактора:

1. Разрешена ли перевозка самой сигареты, аккумулятора и жидкостей (в каком объеме) в самолете (если вы передвигаетесь на машине или автобусе, проблем возникнуть не должно) – эту информацию лучше узнать у авиакомпании или посмотреть на сайте аэропорта;

2. Разрешено ли парение в той стране, в которую вы направляетесь – эту информацию нужно уточнить в туристическом агентстве.