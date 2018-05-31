21-летняя девушка похудела на 90 кг [ Редактировать ]
21-летняя американка по имени Тесс Фицджеральд из Бостона похудела на 90 килограммов и сейчас радует своих подписчиков в Instagram обновленными фото. Девушка рассказывает, что начала борьбу с увеличением веса еще в 2004 году, пишет "Сегодня".
В возрасте 14 лет у нее диагностировали поликистозный овариальный синдром, что вызывает дисбаланс в уровнях гормонов и инсулина. Поэтому после окончания средней школы она весила уже примерно 149 кг.
"Мне было стыдно, я стеснялась своего тела. Хотел скрыться от всего мира", - вспоминает Тесс.
Во время первого курса колледжа она поправилась еще на восемь килограммов и не могла даже комфортно сидеть за столом: "Я чувствовала себя несчастной. И в феврале 2015 года решила, что для того, чтобы изменить свою жизнь, мне нужно взять себя в руки".
Американка сделала операцию по уменьшению веса, после этого ей пришлось есть пищу с низким содержанием углеводов - очень маленькими порциями. Вес начал падать, и в первые шесть месяцев она потеряла более 68 килограммов. А к сентябрю 2017 года, через год и девять месяцев после операции, девушка потеряла уже 96 кг.
"Я не очень хорошо себя чувствовала и решила, что пришло время пойти в спортзал. Тренировалась три раза в неделю - по рекомендации врача", - говорит американка.
Тесс говорит, что ест по пять-шесть раз в день:
- Завтрак: один яичный омлет с сыром и овощами.
- Закуска: протеиновый коктейль.
- Обед: салат из авокадо и тунца.
- Закуска: стручковый сыр и маслины.
- Ужин: куриная грудка с зеленой фасолью и половиной сладкого картофеля.
Сейчас Тесс Фицджеральд регулярно делится фотографиями своего преображения в Instagram, а также дает советы желающим изменить свою жизнь и похудеть. Пользователи сети пишут, что девушка превратилась "из гадкого утенка в красотку".
Напомним, что ученые назвали неожиданный продукт для похудения.
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