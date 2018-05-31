Правительство должно твердо и решительно защищать своего производителя, а не оглядываться на то, что скажут за границей. Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционный блок" Юрий Бойко во время встречи с работниками предприятия "Механик" в г. Каменец-Подольский в среду, 30 мая.

"Мы видим, что сейчас нет государственной политики по поддержке реального сектора экономики, хотя она должна быть. При этом велосипед изобретать не нужно, мир не придумал других рецептов по поддержке своего производителя, кроме нескольких ключевых пунктов. Первое – это снижение налогов и тарифов для производителя. Второе – это выделение предприятий-драйверов экономики и всесторонняя им помощь. Ведь когда там создается одно рабочее место, то это влечет создание десяти рабочих мест у смежников. И третье – это, конечно, защита собственного рынка, то есть уменьшение количества ввозимых товаров из-за рубежа, которые мы можем делать сами. Мне часто говорят, что, мол открытый рынок должен быть и т.д. Только вот у нас кредиты под 20% выдают, а за рубежом – под 2%, у нас тарифы выше, чем за границей, а государство не имеет ни экспортного агентства, ни механизмов защиты собственного рынка. И теперь скажите, как в таких условиях можно конкурировать с теми, кто технологически стоит выше нас? Чем закончится такая "конкуренция" мы тоже знаем – предприятие останавливается и рабочие с него уезжают к конкуренту, где их охотно берут на работу. Таких случаев за последние годы было предостаточно", – сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что у "Оппозиционный блок", в отличии от нынешней власти, есть программа поддержки реального сектора экономики. "Государство не может жить на одном лишь аграрном производстве, как этого, видимо, хотят представители власти. Поэтому следует как можно быстрее возрождать отечественную промышленность, и у нас разработана необходимая для этого программа. Она включает в себя внедрение государственной поддержки предприятиям, обеспечение производственной кооперации, госпомощь на внешних рынках – то есть все то, что делает нормальная страна, которая лоббирует своего производителя. У нас есть недавний пример президента Америки, который наплевал на все скандалы и ввел пошлины на ввоз метала – таким образом он защищал своих. Следует сказать, что подобный опыт есть также и у меня лично: в бытность моей работы вице-премьером мы таким образом поддерживали украинское автомобилестроение. Поскольку оно практически умирало, мы тогда ввели пошлины и для Европы, и для России. Был дикий скандал, но мы отстояли эту позицию и за год сборка автомобилей у нас в стране выросла в два раза, мы создали в Украине десятки тысяч рабочих мест. Вот так должно действовать правительство, вот так твердо и решительно оно должно защищать своего производителя, а не оглядываться на то, что скажут за границей", – подчеркнул сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.