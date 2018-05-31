Чиновник з Івано-Франківська "кришував" вирубку лісу [ Редактировать ]
В Івано-Франківську на хабарі в сім тисяч доларів упіймали начальника одного з відділів обласної Держекоінспекції. Оборудка була простою - під час перевірки лісу інспектор виявив несанкціоноване вирубування дерев. Аби не записувати порушення в акт перевірки - вимагав з керівника лісгоспу гроші.
Затримали посадовця під час отримання всієї суми через посередника в одному з містечок області. Попередня перевірка показала, що інспектор налагодив цілу схему і систематично вимагав гроші з керівників державних лісгоспів регіону за покривання незаконного вирубування лісу.
"Він отримав одразу всю суму від посадової особи одного із державних лісових господарств за те що невідобразить в актах перевірки лісового господарства усі виявленні ним порушення. Ці порушення природоохоронного законодавства полягали зокрема у виявленні самовільних вирубок лісу", - говорить Марія Римар, прес-секретар управління СБУ в Івано-Франківській області.
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