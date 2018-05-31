Теракт у Льєжі: нападник отримав тимчасову відпустку із в'язниці [ Редактировать ]
Відповідальність за напад у бельгійському Льєжі взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє агенція Франс Прес. Нагадаю, 29 травня у Льєжі озброєний чоловік застрелив чотирьох осіб. Серед них були дві жінки-поліцейські.
Нападника правоохоронці ліквідували. Як з'ясували, він мав кілька тюремних термінів, а напередодні злочину отримав тимчасову відпустку із в'язниці - його мали звільнити 2020 року. Тепер відпустки перед звільненням засудженим у Бельгії хочуть скасувати.
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