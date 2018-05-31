Тепер відпустки перед звільненням засудженим у Бельгії хочуть скасувати

Відповідальність за напад у бельгійському Льєжі взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє агенція Франс Прес. Нагадаю, 29 травня у Льєжі озброєний чоловік застрелив чотирьох осіб. Серед них були дві жінки-поліцейські.

Нападника правоохоронці ліквідували. Як з'ясували, він мав кілька тюремних термінів, а напередодні злочину отримав тимчасову відпустку із в'язниці - його мали звільнити 2020 року. Тепер відпустки перед звільненням засудженим у Бельгії хочуть скасувати.