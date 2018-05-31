На Черкащині ліквідували конвертцентр [ Редактировать ]
На Черкащині СБУ ліквідувала незаконний конвертцентр. Через фіктивні операції ділки вивели у тінь понад 200 мільйонів гривень. Їхніми "послугами" користувалися будівельні компанії та представники агробізнесу Черкаської та Київської областей.
Під час обшуку в офісах конвертцентру - правоохоронці вилучили 2 мільйони гривень, печатки підставних підприємств та чорну бухгалтерію. Слідчі дії тривають.
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