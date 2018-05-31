Протест по-одеськи. Незвичну акцію влаштували жителі міста. Вони вимагають від влади... знести знаний Оперний театр, розташований у центрі Одесі. Чим заважає містянам пам'ятник архітектури, та чи немає тут якоїсь каверзи - з'ясовували наші кореспонденти.

Надбудувати до театру опери та балету п'ять поверхів, а ще краще - взагалі його знести, а на цьому місці спорудити торговельний центр. Така вимога одеситів, які мітингують тут же - біля стін Оперного. У руках - плакати та ескіз майбутньої будівлі. Проект розробили шановані в місті архітектори.

"Оперный театр сам по себе - это, конечно, памятник архитектуры, но, учитывая, что потребности города увеличить в этом месте какие-то торговые площади Присутствуют - мы немножко как бы его изменили", - говорить Микола Чепелєв, член Асоціації архітекторів Одеси

Пізніше зізнаються: акція - жартівлива. Так люди вимагають зупинити хаотичну забудову міста: морського узбережжя та історичних кварталів. Ось, наприклад, район колись тихого пляжу "аркадія". Довкола - торговельні моли і бутики, суміш скла та бетону. Тож одесити вирішили догукатися до влади: може, забудовникам час угамувати свої апетити?

"На самом деле это смех сквозь слезы! Это попытка обратить внимание и городских властей, тех, чиновников, которые бездумно раздают разрешения на постройку этих монстров, которые со всех сторон сейчас облепили этот Оперный театр", - говорить Олександр Бабич, організатор акції.

До учасників акції долучились і відомі одесити. Володимир Комаров - актор комік-трупи "маски"- теж вирішив потролити міську владу. Каже, Оперний театр - пережиток дев'ятнадцятого століття.

"Зачем эта культура нужна? Кто там выступал, кто не выступал - кого это сейчас волнует? Надо построить заправки, надо построить супермаркеты, и все: и не морочить себе голову", - говорить Володимир Комаров, актор.

Туристи спершу здивовано спостерігали за мітингом, але потім зрозуміли сарказм. Зорян зі Львова навіть спрогнозував позитивні наслідки для свого міста.

"Я - за! Если снесут Ваш - львовский станет самым большим в Украине, ха-ха-ха", - говорить Зорян Рижинський, турист зі Львова.

Посадовці до учасників акції, до речі, не вийшли: хоча від театру до мерії - рукою сягнути. Мітингувальники тепер непокояться: а раптом ті всерйоз сприймуть їхні іронічні вимоги?