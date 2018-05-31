Ани Лорак едва не погибла на съемках клипа [ Редактировать ]
Певица Ани Лорак представила новый клип. Исполнительница выпустила видео на композицию "Сумасшедшая". Интересно, что во время съемок клипа Ани Лорак едва не погибла, сообщают украинские СМИ.
Когда работали над сценой, где исполнительница со спутником спускаются по серпантину на кабриолете, у машины отказали тормоза.
"Впереди обрыв, я успела лишь закрыть глаза и подумать: "Ну, все". Даже не поняла, каким чудом в результате удалось затормозить", - рассказывала певица.
Напомним, что Ани Лорак выпустила новый клип.
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