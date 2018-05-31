Нацбанк "закрутит гайки" при отсутствии транша МВФ [ Редактировать ]
Национальный банк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда.
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время совместной конференции центробанков Украины и Польши, передает "Интерфакс-Украина".
"Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала", - сказал он.
По словам Смолия, вопрос возможных сценариев развития событий в случае отсутствия очередного кредитного транша МВФ обсуждался во время заседания комитета монетарной политики НБУ.
Напомним, курс доллара в Украине снова растет.
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