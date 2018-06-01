В эти выходные уже встречаем лето - это отличный повод не засиживаться дома. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы в этот уикенд в Киеве.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 2-3 июня.

Фестиваль "Книжный арсенал" в "Мыстецком арсенале"

Международный фестиваль "Книжный арсенал" в Киеве уже в восьмой раз соберет любителей литературы и искусства под крышей "Мыстецкого арсенала". Свои новинки на ярмарке представят более 150 издательств, в программе фестиваля множество художественных выставок и концертов. Фокус-тема "Книжного арсенала" в этом году звучит как "Проект будущего", поэтому в его рамках представят несколько высокотехнологичных проектов, в том числе связанных с виртуальной реальностью.

Когда: 30 мая - 3 июня, с 11:00

Где: Мыстецкий арсенал, ул. Лаврская, 10-12

Почем: от 35 гривен (льготный билет) до 250 гривен (абонемент на все дни)

Kazka в клубе Atlas

Созданная всего год назад группа все минувшие 12 месяцев активно работала над своей музыкой и ее продвижением. Музыканты приняли участие в одном из популярных телевизионных талант-шоу, превратились из дуэта в трио и попробовали себя в финальной части нацотбора на Евровидение. А еще выпустили альбом "Свята" и два клипа "Свята" и "Дива". И теперь группа готова представить своим поклонникам полноценную сольную программу.

Когда: 1 июня, 19:00

Где: клуб Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Почем: 299-1799 гривен

Иван Дорн в Secret Place

Infant terrible украинской музыки возвращается на киевскую сцену. Событию предшествовала оригинальная промо-кампания в интернете - команда Ивана сняла ролик с якобы бездомными, которые кричали: "Концерт неизбежен" и приглашали на него при помощи самодельных картонных табличек.

Кроме того, сам Иван записал видео, в котором прошелся по киевскому Пешеходному мосту и пообещал раскрыть информацию о месте проведения шоу лишь за два часа до его начала. Во избежание попыток срыва, эти данные каждый купивший билет получит по тем контактам, которые оставит во время оформления e-ticket.

Когда: 1 июня, 20:00

Где: место проведения концерта будет названо за два часа до его начала

Почем: 500-2799 гривен

Pur:Pur в Carribean Club

Инди-поп-группа из Харькова снова напомнила о себе зимой во время нацотбора на Евровидение. Теперь Pur:Pur возвращаются в Киев с сольным концертом. Космическое сочетание модного инди, электронного звучания и кристального чистого вокала Наты Смириной можно будет услышать в клубе Carribean 2 июня.

Когда: 2 июня, 19:00

Где: Carribean Club, ул. С. Петлюры, 4

Почем: 220-790 гривен

Melovin в клубе BelEtage

Молодой исполнитель Melovin представил Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018 и занял у зрителей высокое 7-е место. Теперь он готов презентовать на родине полноценную концертную программу. Естественно, в нее войдут хиты с двух нацотборов, через которые прошел певец. Чем еще он будет удивлять новых поклонников, можно будет узнать в ходе концертного тура по Украине. Кроме Киева, Melovin выступит в Харькове, Днепре, Львове и родной Одессе.

Когда: 2 июня, 20:00

Где: BelEtage, ул. Ш. Руставели, 16-6

Почем: 850-2000 гривен

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