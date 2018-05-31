У женщин после родов появляется странная особенность - ученые [ Редактировать ]
Исследователи из Великобритании заявили, что после рождения первого ребенка у женщин появляется странная особенность: снижается тональность голоса.
"Это может быть результатом как воздействия гормонов, так и подсознательного желания звучать более убедительно, по-родительски", - рассказывает Катаржина Пизански из Сассекского в комментарии журналу Evolution & Human Behavior.
Для исследования отобрали 20 молодых матерей (и 20 их нерожавших ровесниц - в качестве контрольной группы). Используя личные архивы, авторы собрали и проанализировали записи их голосов, изменявшихся на протяжении 10 лет: за пять лет до и пять лет после рождения первенца. Всего было собрано и обработано 634 общих записи продолжительностью 277 минут.
Работа показала, что в среднем тональность звучания голоса женщины после родов падает на пять процентов, что эквивалентно 1,3 музыкального полутона. Еще заметнее снижается верхняя граница - на 2,2 полутона, да и в целом голос становится более монотонным, возвращаясь в норму лишь примерно год спустя.
"Одним из объяснений этому могут быть гормональные изменения, связанные с рождением. Ранее уже было показано, что голос женщины меняется в зависимости от фертильности, тон его повышается при овуляции, каждый месяц, а при менопаузе снижается. Мы также знаем, что по окончании беременности происходит резкое падение уровней половых гормонов, это и может влиять на вокализацию", - говорит Катаржина Пизански.
Но эффект может быть и поведенческим. Показано, что люди с более низкими голосами обычно воспринимаются как более взрослые, компетентные и доминирующие, так что женщины могут модулировать свой голос, чтобы звучать более авторитетно в новой роли родителя.
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