Зидан объявил об уходе из "Реала" [ Редактировать ]
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Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил о своей отставке.
Об этом говорится в заявление на официальном сайте клуба.
Зидан сообщил об этом на специально созванной пресс-конференции 31 мая.
"Команда должна продолжать выигрывать и нуждается в изменении", - сказал он.
Напомним, Роналду "присмотрел" себе новый клуб.
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