Зидан сообщил об этом на специально созванной пресс-конференции 31 мая. Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

Тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил о своей отставке.

Об этом говорится в заявление на официальном сайте клуба.

Зидан сообщил об этом на специально созванной пресс-конференции 31 мая.

"Команда должна продолжать выигрывать и нуждается в изменении", - сказал он.

Напомним, Роналду "присмотрел" себе новый клуб.