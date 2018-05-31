Порошенко подписал "языковой" указ [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко подписал указ о неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.
Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
"Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018-ый годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить", - заявил Порошенко.
Указом предусматривается утверждение целевой программы на 2018 - 2028 годы.
Также речь идет о создании условий, чтобы граждане могли реализовать право на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.
Напомним, Порошенко озвучил сроки создания Антикоррупционного суда.
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