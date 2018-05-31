В Одесской области мужчина попал под поезд [ Редактировать ]
58-летний одессит был сбит поездом на станции Черноморская Лиманского района.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.
Предварительно правоохранителями установлено, что мужчина стоял на железнодорожных путях. При приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста, в результате чего был сбит, сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним,
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