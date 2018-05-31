58-летний одессит был сбит поездом на станции Черноморская Лиманского района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.

Предварительно правоохранителями установлено, что мужчина стоял на железнодорожных путях. При приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста, в результате чего был сбит, сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним,