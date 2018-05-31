Очки могут быть признаком высокого интеллекта - исследование [ Редактировать ]
Исследования, проведенное Эдинбургским университетом, Шотландия, проанализировало когнитивные и генетические данные более чем 300 000 людей в возрасте от 16 до 102 лет, которые были собраны Биобанком Великобритании и консорциумом Charge and Cogent.
Их анализ выявил "значительное генетическое перекрытие между общей познавательной функцией, временем реакции и многими показателями здоровья".
"В частности, люди, которые имели высокий уровень интеллекта, на 30% чаще имели гены, которые указывали на необходимость носить очки", - информирует издание The Guardian.
Тогда как плохое зрение может быть связано с высоким уровнем интеллекта, оно также имеет много преимуществ для здоровья. Исследователи обнаружили отрицательную корреляцию между когнитивной функцией и рядом проблем со здоровьем, включая ангину, рак легких и депрессию.
Также существует множество эмпирических доказательств того, что в очках люди выглядят умнее. Ряд исследований обнаружил, что людей, которые носят очки, воспринимают как более умных, надежных, более трудолюбивых и честных.
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