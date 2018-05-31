В Польше в четверг, 31 мая, разбился легкомоторный самолет Qualt 200. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает RMF24.

Трагедия произошла на поле, где расположен частный авиаклуб. Погибли владелец и пилот самолета, а также пассажир.

По предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.

На месте происшествия работают прокурор и полицейские.

Напомним, в Турции пассажир выпал из самолета и умер.