В Польше разбился самолет, есть жертвы [ Редактировать ]
В Польше в четверг, 31 мая, разбился легкомоторный самолет Qualt 200. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает RMF24.
Трагедия произошла на поле, где расположен частный авиаклуб. Погибли владелец и пилот самолета, а также пассажир.
По предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.
На месте происшествия работают прокурор и полицейские.
Напомним, в Турции пассажир выпал из самолета и умер.
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Число находившихся на борту людей неизвестно.
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