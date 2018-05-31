Эпатажная исполнительница Кончита Вурст в очередной раз заставила всех говорить о своем смелом и радикальном образе.

Казалось, удивить поклонников Кончита уже не сможет - ну что может быть еще более дерзко, чем ее нынешний образ.



Тем не менее, певица смогла доказать, что и это еще не предел. В своем Instagram поп-дива выложила фотографии, на которых предстает блондинкой, да еще и с обелившейся бородой.



В этом образе Вурст появилась на "Бале жизни" - мероприятии, которое ежегодно проводится в Австрии, дабы собрать деньги на благотворительность.



Многие фанаты выразили восхищение смелыми изменениями в образе победительницы Евровидения-2014.

Напомним, Кончита Вурст "умерла": поклонники шокированы снимками.