Кончита Вурст шокировала новым имиджем [ Редактировать ]
Эпатажная исполнительница Кончита Вурст в очередной раз заставила всех говорить о своем смелом и радикальном образе.
Казалось, удивить поклонников Кончита уже не сможет - ну что может быть еще более дерзко, чем ее нынешний образ.
Тем не менее, певица смогла доказать, что и это еще не предел. В своем Instagram поп-дива выложила фотографии, на которых предстает блондинкой, да еще и с обелившейся бородой.
В этом образе Вурст появилась на "Бале жизни" - мероприятии, которое ежегодно проводится в Австрии, дабы собрать деньги на благотворительность.
Многие фанаты выразили восхищение смелыми изменениями в образе победительницы Евровидения-2014.
Напомним, Кончита Вурст "умерла": поклонники шокированы снимками.
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