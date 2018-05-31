Практически каждая пара, создавая союз, мечтает о детях, представляет себя прекрасными и мудрыми родителями. Но реальность часто не соответствует мечтам, и, как утверждают астрологи, дело не только в незнании законов педагогики и психологии. Существуют пары, которым дети противопоказаны звездами. Об этом сообщает "Знай".

Телец и Близнецы

Это парочка постоянно живет на вулкане страстей. Идя на поводу у конфликта темпераментов, они часто забывают, что жертвами их войн становятся дети. Мало того, что малыши такую модель семейного поведения воспринимают за норму, а во взрослой жизни переносят в свою семью, они еще и вырастают с целым букетом комплексов, страхов и негативных установок. В зависимости от знака зодиака самого ребенка, он может вырасти запуганным невротиком, либо человеком с закаленным характером.

Стрелец и Телец

Оба знака не готовы к компромиссам, поэтому зачастую не находят их и в воспитании общих детей. Телец часто выбирает авторитарную линию поведения с ребенком, поскольку уверен, что только дисциплинарным воздействием и диктатом можно сделать из него человека. Стрелец же не разделяет строгость взглядов своего партнера. Он выбирает абсолютно противоположные методы, позволяя ребенку свободу, порой граничащую с попустительством.

Рыбы и Близнецы

Эти два знака сами по себе могут быть хорошими родителями. При необходимости они способны в одиночку воспитать из ребенка хорошего человека. Сложности в воспитании начинаются тогда, когда этот не слишком удачный союз вынужден растить детей вместе. Причиной становится их личная несовместимость, которая не может не отобразиться и на методах воспитания.

Рыбы и Весы

Эти знаки зачастую единодушны в выборе воспитательных тактик и стратегий. И их можно было бы назвать идеальными родителями, если бы своим излюбленным методом они не назначили либеральный. И Рыбы, и Весы зачастую считают, что их родительский долг заключается в рождении ребенка. Дальше малышом должны заниматься дошкольные учреждения, школа, социальные воспитатели. Их же задача - накормить ребенка, одеть и дать ему крышу над головой. И с этим они справляются прекрасно. К остальному - практически безразличны.

Рыбы и Весы

Эти знаки зачастую единодушны в выборе воспитательных тактик и стратегий. И их можно было бы назвать идеальными родителями, если бы своим излюбленным методом они не назначили либеральный. И Рыбы, и Весы зачастую считают, что их родительский долг заключается в рождении ребенка. Дальше малышом должны заниматься дошкольные учреждения, школа, социальные воспитатели. Их же задача - накормить ребенка, одеть и дать ему крышу над головой. И с этим они справляются прекрасно. К остальному - практически безразличны.

Скорпион и Лев

Эта парочка преисполнена личными и общесемейными амбициями. Дети для них - очередной амбициозный проект, который должен стать лучшим из лучших. Буквально с пеленок горе-родители устраивают ребенку армейскую муштру, записывают на всевозможные развивающие занятия, возят по международным соревнованиям и пытаются сделать из него гения во всех отраслях. Родители Скорпион и Лев, делая это, часто преследуют личные цели.

Девы и Рыбы

В этом союзе, как правило, воспитанием детей занимаются Девы. Рыбы - если только Девы сочтут, что они подтвердили свою родительскую пригодность. Если же нет, Рыбы позволяют себе самоустраниться, укрываясь в собственном мирке, как это делают в случае жизненных сложностей. Девы же могут не чувствовать меры в воспитании идеального человека.

Смотрите также самые привлекательные части тела по знакам зодиака.