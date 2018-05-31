"Киевский метрополитен" из-за отсутствия предложений уже в пятый раз перенес аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии, который должен соединить станцию "Сырец" и Виноградарь.

Об этом свидетельствует тендерное предложение, обнародованное в системе ProZorro.

Изначально аукцион должен был состояться 27 марта, однако позже переносился - сначала на 7 мая, потом - на 29 мая, 19 июня и 4 июля.

Согласно нынешней информации, аукцион состоится 15 августа. Период подачи тендерных предложений - до 10 июля.

При этом снизилась ориентировочная цена закупки - если изначально заявлялась стоимость в 6,322 миллиона гривен с шагом в 0,5%, то сейчас решением тендерного комитета заявленная цена закупки - 5,993 миллиона гривен.

Согласно проекту, планируется построить участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства).

Сумма тендерного обеспечения, как и минимальный шаг цены, составляет 31,6 миллиона гривен.

В "Киевском метрополитене" рассчитывают, что победитель конкурса построит необходимую часть метро за три года - до апреля 2021 года.

При этом депутаты Киевского городского совета заложили в бюджет города на строительство метро на Виноградарь 2,5 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что метро Киева получит новый "голос".