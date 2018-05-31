Как продлить себе жизнь

Отказ от курения и алкоголя, здоровое питание, низкий вес и постоянные упражнения в среднем продлевают жизнь человека как минимум на десять лет, утверждают ученые из Гарвардского университета.

"Наше исследование показало, что здоровый образ жизни остается главным способом продления жизни", – отметил руководитель исследования Фрэнк Ху.

Как передает mir24.tv, для того чтобы прийти к таким выводам, медики проанализировали данные, собранные в ходе 30-летних наблюдений за здоровьем примерно 40 тысяч медсестер и врачей.

Сравнив продолжительность жизни здоровых врачей и их коллег, страдавших от ожирения, вредных привычек и сидячего образа жизни, Ху с коллегами выяснили, что все эти проблемы отнимают 12-14 лет жизни.

Так, в среднем мужчины и женщины, соблюдавшие все пять основополагающих принципов здорового образа жизни, доживали до 87 и 93 лет, тогда как остальные участники исследований дотягивали лишь до 75 и 79 лет соответственно.

Как отмечают ученые, увеличение продолжительности жизни связано преимущественно с двумя вещами: падением вероятности развития рака на 65% и почти двукратным снижением вероятности умереть от инсультов, инфарктов и прочих тяжелых болезней сердечно-сосудистой системы.

Как надеется Ху, популяризация этих простых правил поможет США вернуться к тенденции увеличения продолжительности жизни, оборвавшейся в конце прошлого века.

Тем не менее ученый отмечает, что сейчас почти никто не соблюдает здоровый образ жизни и политикам и чиновникам нужно приложить серьезные усилия для того, чтобы создать такую среду, в которой правильное питание, физические упражнения и отсутствие вредных привычек станут популярными среди населения.

Напомним, переизбыток воды опасен для организма.