В Дании запретили мусульманскую одежду [ Редактировать ]
Правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.
Соответствующий запрет законодатели страны одобрили 31 мая, сообщает Associated Press.
Таким образом Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.
В правительстве Дании утверждают, что этот шаг не направлен против каких-либо религий.
Под запрет не подпадают платки, тюрбаны и традиционная еврейская кипа - то есть одежда, которая не закрывает лицо. Тем не менее, закон направлен против одежды, которую носят консервативные мусульманки.
Нарушителей закона, который вступит в силу с 1 августа, будут наказывать штрафом в размере 1 тысячи крон (156 долларов).
Ранее в Австрии запретили носить паранджу и никаб.
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