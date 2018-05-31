Закон вступит в силу с 1 августа.

Правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.

Соответствующий запрет законодатели страны одобрили 31 мая, сообщает Associated Press.

Таким образом Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

В правительстве Дании утверждают, что этот шаг не направлен против каких-либо религий.

Под запрет не подпадают платки, тюрбаны и традиционная еврейская кипа - то есть одежда, которая не закрывает лицо. Тем не менее, закон направлен против одежды, которую носят консервативные мусульманки.

Нарушителей закона, который вступит в силу с 1 августа, будут наказывать штрафом в размере 1 тысячи крон (156 долларов).

Ранее в Австрии запретили носить паранджу и никаб.