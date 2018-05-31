На Луне нашли жилища для людей [ Редактировать ]
Под поверхностью Луны обнаружены глубокие тоннели, протянувшиеся на десятки километров. К такому выводу пришла группа специалистов из Японии, изучив загадочные крупные дыры, обнаруженные на поверхности спутника Земли еще в 2009 году.
Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью японского космического аппарата Kaguya, а также в ходе американской космической программы GRAIL, направленной на изучение гравитационного поля и внутреннего строения Луны.
Как оказалось, отверстия представляют собой "входы" в подземные тоннели. Эти пустоты, по всей вероятности, сформировались в далеком прошлом под влиянием неких естественных процессов, природа которых ученым до сих пор ясна не до конца.
На Земле подобное чаще всего происходит, если лава, первоначально занимающая большое пространство, остывает и "сжимается", оставляя свободное пространство.
Специалисты исключают, что в будущем обнаруженные тоннели можно было бы использовать при строительстве первых поселений человека на Луне.
Постройки баз внутри тоннелей помогла бы решить ряд вопросов, стоящих на пути воплощения подобных проектов - в частности, под поверхностью космонавтов было бы проще защитить от космической радиации и резких перепадов температуры. Достичь того же на поверхности весьма затруднительно, поскольку у Луны, в отличие от Земли, отсутствует магнитное поле и почти нет атмосферы.
Протяженность обнаруженных тоннелей может исчисляться в десятках километров. В дальнейшем специалисты планируют продолжить собирать информацию о том, куда ведут "лунные дыры".
Ранее в Китае завершился эксперимент по имитации жизни на Луне.
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