Под поверхностью Луны обнаружены глубокие тоннели, протянувшиеся на десятки километров. К такому выводу пришла группа специалистов из Японии, изучив загадочные крупные дыры, обнаруженные на поверхности спутника Земли еще в 2009 году.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью японского космического аппарата Kaguya, а также в ходе американской космической программы GRAIL, направленной на изучение гравитационного поля и внутреннего строения Луны.

Как оказалось, отверстия представляют собой "входы" в подземные тоннели. Эти пустоты, по всей вероятности, сформировались в далеком прошлом под влиянием неких естественных процессов, природа которых ученым до сих пор ясна не до конца.

На Земле подобное чаще всего происходит, если лава, первоначально занимающая большое пространство, остывает и "сжимается", оставляя свободное пространство.

Специалисты исключают, что в будущем обнаруженные тоннели можно было бы использовать при строительстве первых поселений человека на Луне.

Постройки баз внутри тоннелей помогла бы решить ряд вопросов, стоящих на пути воплощения подобных проектов - в частности, под поверхностью космонавтов было бы проще защитить от космической радиации и резких перепадов температуры. Достичь того же на поверхности весьма затруднительно, поскольку у Луны, в отличие от Земли, отсутствует магнитное поле и почти нет атмосферы.

Протяженность обнаруженных тоннелей может исчисляться в десятках километров. В дальнейшем специалисты планируют продолжить собирать информацию о том, куда ведут "лунные дыры".

Ранее в Китае завершился эксперимент по имитации жизни на Луне.