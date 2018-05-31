Украина получит безвиз с еще одной страной Источник: УНИАН

В ближайшее время Украина получит безвизовый режим с Таиландом. Об этом во время рабочего визита в Ивано-Франковской области заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Хочешь в Латинскую Америку - пожалуйста, открыли вам безвиз. Хочешь в Катар, хочешь Кувейт .. и, куда угодно. В ближайшее время будет Таиланд", - сообщил президент.

Напомним, Украина утвердила "безвиз" еще с одной страной.