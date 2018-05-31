Украина получит безвиз с еще одной страной [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В ближайшее время Украина получит безвизовый режим с Таиландом. Об этом во время рабочего визита в Ивано-Франковской области заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Хочешь в Латинскую Америку - пожалуйста, открыли вам безвиз. Хочешь в Катар, хочешь Кувейт .. и, куда угодно. В ближайшее время будет Таиланд", - сообщил президент.
Напомним, Украина утвердила "безвиз" еще с одной страной.
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