"Украина в особой ситуации": в ЕС озвучили позицию по Бабченко [ Редактировать ]
В Европейском Союзе прокомментировали инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
"Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Маяй Косьянчич, комментируя инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Косьянчич отметила, что в Украины есть потребность защитить медиа и работу журналистов.
"Как вы знаете, Украина находится в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны", - заявила Косьянчич.
Она сообщила, что по состоянию на сегодня ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей по этому делу.
Косьянчич также подчеркнула, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.
"Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности. Но операция, о которой вы упомянули, была операцией служб безопасности, украинских служб безопасности. Наша миссия не брала в этом участия", - заявила пресс-секретарь.
Косьянчич отдельно подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Бабченко была спасена.
"Мы счастливы, что он жив", - заявила она.
Ранее международная негосударственная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение этой спецоперацией СБУ. Позже возмущение выразили и в ОБСЕ.
В МИД Литвы также резко раскритиковали инсценировку убийства Бабченко.
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