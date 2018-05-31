В ЕС радуются тому, что жизнь Бабченко была спасена. Фото: "Радио Свобода"

В Европейском Союзе прокомментировали инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Маяй Косьянчич, комментируя инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Косьянчич отметила, что в Украины есть потребность защитить медиа и работу журналистов.

"Как вы знаете, Украина находится в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны", - заявила Косьянчич.

Она сообщила, что по состоянию на сегодня ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей по этому делу.

Косьянчич также подчеркнула, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

"Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности. Но операция, о которой вы упомянули, была операцией служб безопасности, украинских служб безопасности. Наша миссия не брала в этом участия", - заявила пресс-секретарь.

Косьянчич отдельно подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Бабченко была спасена.

"Мы счастливы, что он жив", - заявила она.

Ранее международная негосударственная организация "Репортеры без границ" выразила возмущение этой спецоперацией СБУ. Позже возмущение выразили и в ОБСЕ.

В МИД Литвы также резко раскритиковали инсценировку убийства Бабченко.