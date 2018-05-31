Cьогодні в усьому світі відзначають День без тютюну. Цьогоріч темою дня стала боротьба із серцево-судинними захворюваннями. Як гостро проблема тютюнопаління стоїть в Україні та з якими проблемами стикаються борці з цигарками - далі в сюжеті.

"Тютюн розбиває серця"- з таким гаслом у Маріїнському парку столиці відбувся брифінг, присвячений проблемі куріння. Серцево-судинні захворювання - основна причина смертності в усьому світі. Нерідко вони виникають саме через тютюн. За даними МОЗ, за останні 8 років курців в Україні поменшало на 20 відсотків. Борці з паліями стверджують - найефективніше подіяло здорожчання сигарет.

"Нажаль корпорації мають значний вплив на всі органи влади і до них прислуховуються через певну залежність. Три роки тютюнова індустрія блокує прийняття законів через депутаті в парламенті надзвичайно складно. Чомусь депутати не хочуть взяти на себе відповідальність і нарешті сказати індустрії ні", - каже Андрій Скіпальський, активіст.

Віктор Висоцький у минулому - курець із солідним стажем. Своє "ні" сигаретам сказав ще п'ять років тому. Позитивний ефект, каже, відчув відразу.

"Більше енергії, більше натхнення. Якийсь масштаб мислення змінився. 50% успіху це нове оточення, потрібно вийти з токсичного оточення. Палять і вживають алкоголь люди, які себе не люблять", - каже Віктор Висоцький, житель Києва.

Розпочинати боротися зі шкідливою звичкою медики радять психологічно.

"В першу чергу спілкуватися з авторитетною людиною, це психолог або лікар краще, якому ви довіряєте, з ним проговорити що вас турбує з приводу куріння. Що вас турбує коли ви припиняєте курити, які бар'єри? Тобто проаналізувати і скласти план відмови" , - каже Отто Стойка, головний лікар Київського міського центру здоров'я.

Окрім "класичних" сигарет, борці з тютюнопалінням застерігають і від електронних. Звичка до вейпів формується швидше, та стає першим кроком до залежності.

"Да це скажем так така модна форма, але ця модна форма вона призводить до споживання нікотину до залежності. Завтра надоїсть заправляти контейнери і люди просто підуть і куплять за 25 гривень пачку сигарет", - говорить Андрій Скіпальський, активіст.

В Україні курить понад 7 мільйонів дорослих. 50 тисяч від сигарет помирають щороку. Страждають не лише активні курці, а й пасивні. Тобто кожен з нас.