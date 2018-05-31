В Івано-Франківську на хабарі спіймали чиновника [ Редактировать ]
В Івано-Франківську на хабарі в $ 7 тисяч спіймали начальника одного з відділів обласної Держекоінспекції. Оборудка була простою - під час перевірки лісу інспектор виявив несанкціоноване вирубування дерев. Аби не записувати порушення в акт перевірки - вимагав з керівника лісгоспу гроші. Затримали посадовця під час отримання всієї суми через посередника в одному з містечок області. Попередня перевірка показала, що інспектор налагодив цілу схему й систематично вимагав гроші з керівників державних лісгоспів регіону за покривання незаконних вирубів лісу.
"Він отримав одразу всю суму від посадової особи одного із державних лісових господарств за те, що невідобразить в актах перевірки лісового господарства усі виявленні ним порушення. Ці порушення природоохоронного законодавства полягали зокрема у виявленні самовільних вирубок лісу", - сказав Марія Римар, прес-секретар управління СБУ в Івано-Франківській області.
по теме
На Прикарпатті банда рекетирів тероризувала бізнесменів
На Прикарпатті оперативники СБУ затримали банду рекетирів. Ті тривалий час тероризували місцевих підприємців, вимагаючи гроші.
Скандал на Черкащині: прокуратура розглядає справу про забудову території водозахисної дамби
Незаконна забудова на Черкащині. На околиці обласного центру вже понад десять років триває повномасштабне будівництво на території водозахисної дамби.
На Прикарпатье местные власти опровергают массовый мор скота
Информация о массовом отравлении и гибели 16 коров на Прикарпатье не подтвердилась.
НАБУ взялось за незаконное обогащение скандального депутата Рабиновича
Вадим Рабинович чаще всего манипулировал информацией, Саакашвили - больше всех врал, а вот Олег Тягнибок чаще преувеличивал.
День в музее: как Мукачевскому замку удается процветать без помощи государства?
Музеи - это бизнес, а не бремя для государства. Они могут и должны зарабатывать сами. В этом уверена администрация Мукачевского замка. За последние годы здесь не взяли из бюджета ни копейки. Как им это удается, ведь большинство музеев жалуются на хроническое недофинансирование?
Чиновник з Івано-Франківська "кришував" вирубку лісу
В Івано-Франківську на хабарі в сім тисяч доларів упіймали начальника одного з відділів обласної Держекоінспекції. Оборудка була простою - під час перевірки лісу інспектор виявив несанкціоноване вирубування дерев. Аби не записувати порушення в акт перевірки - вимагав з керівника лісгоспу гроші.