В Івано-Франківську на хабарі в $ 7 тисяч спіймали начальника одного з відділів обласної Держекоінспекції. Оборудка була простою - під час перевірки лісу інспектор виявив несанкціоноване вирубування дерев. Аби не записувати порушення в акт перевірки - вимагав з керівника лісгоспу гроші. Затримали посадовця під час отримання всієї суми через посередника в одному з містечок області. Попередня перевірка показала, що інспектор налагодив цілу схему й систематично вимагав гроші з керівників державних лісгоспів регіону за покривання незаконних вирубів лісу.

"Він отримав одразу всю суму від посадової особи одного із державних лісових господарств за те, що невідобразить в актах перевірки лісового господарства усі виявленні ним порушення. Ці порушення природоохоронного законодавства полягали зокрема у виявленні самовільних вирубок лісу", - сказав Марія Римар, прес-секретар управління СБУ в Івано-Франківській області.